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Pendik'te bir kişi aynı aileden üç kişiyi vurarak öldürdü
6 saat önce
Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Pendik'te bir markette silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir markete gelen silahlı saldırgan, ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:17
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