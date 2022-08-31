Olay, 28 Ağustos Pazar günü Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, evde beslediği kedisine işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer alan M.S.İ. (24) isimli şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheli hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yenişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PENDİK'TE KEDİYE İŞKENCE YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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