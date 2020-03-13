Pendik'te bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Pendik'te kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan ehliyetsiz sürücünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulbaki Sayan katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Sümeyye Kılınç'ın annesi Ayşe Kılınç ve babası Nevzat Kılınç ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Sayan, olay günü Kaynarca'da bir hastaneye gittiğini, evine dönerken kazanın meydana geldiğini anlatarak, başka bir araç kendisini sıkıştırınca direksiyonu kırdığını ve Sümeyya Kılınç'a çarptığını söyledi.

Tanık olarak dinlenilen Y.G, olay günü arkadaşı Sümeyye Kılınç ile iş çıkışı yürüdüklerini belirterek, çok hızlı gelen bir aracın arkadaşına çarptığını, daha sonra aracın içindeki bazı kişilerin yanlarına gelip kendilerine baktıklarını ve olay yerinden kaçtıklarını anlattı.

Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu, tahliye talepleri bulunmadığını ifade ederek, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pendik'te 11 Ocak 2020'de Abdulbaki Sayan'ın sürücü belgesi olmadığı halde akşam saatlerinde babasına ait araçla D-100 kara yolu üzerinde Pendik'ten Tuzla istikametine doğru yola çıktığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın Kaynarca'ya geldiğinde benzinliğin çıkış noktasındaki bariyer boşluğuna aniden hızlı bir şekilde manevra yaptığı, karşı istikamette yaya olarak kaldırımda yürüyen Sümeyye Kılınç'a çarptığı ve Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.