Pendik'te iki genç, bir parkta uygunsuz hareketlerde bulundu! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Pendik'te skandal bir görüntü kaydedildi. "Pendik Duysun" adlı sayfada yayınlanan videoda iki genç, bir parkta güpegündüz uygunsuz harekette bulundular.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.
Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.
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