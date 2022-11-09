Pendik'te iki genç, bir parkta uygunsuz hareketlerde bulundu! O anlar kameralara yansıdı

Külliye'de keyifsiz zirve! Herkes Bahçeli'nin yüz ifadesine odaklandı

İstanbul Pendik'te skandal bir görüntü kaydedildi. "Pendik Duysun" adlı sayfada yayınlanan videoda iki genç, bir parkta güpegündüz uygunsuz harekette bulundular.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.