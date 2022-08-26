Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaata yakın mesafede ağaca asılı bir şekilde duran erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pendik'te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu - Son Dakika

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