Pendik'te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı - Son Dakika
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Pendik'te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı

29.08.2022 23:11
Pendik'te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı.

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı - Son Dakika
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