Pendik'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik sahilindeki marinada bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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