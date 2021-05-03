Pendik'te bir teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Pendik'te bakımı yapılan teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pendik sahilindeki marinada bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.
Yangın sonucu teknede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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