Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
5 saat önce
Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş kendisine sarkıtılan merdivenlerden tırmanarak yukarı çıkabildi. - İSTANBUL
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