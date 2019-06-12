Son Dakika Haberleri: Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
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Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.

5 saat önce

Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.

Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı., System.String[]
Pendik'te bir vatandaş su basan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş kendisine sarkıtılan merdivenlerden tırmanarak yukarı çıkabildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Pendik, 3. Sayfa
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