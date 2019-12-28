Pendik'te bölgeye değer katanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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Pendik'te bölgeye değer katanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Pendik'te düzenlenen gecede İstanbul bölgesine değer katanlar ödüllendirildi.

Pendik'te bölgeye değer katanlar ödüllendirildi, System.String[]

Pendik'te düzenlenen gecede İstanbul bölgesine değer katanlar ödüllendirildi. İhlas Haber Ajansı muhabiri Halit Arslan'a da yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim edildi.


İstanbul Anadolu Yakası'nda 25 yıldır yayın hayatını sürdüren yerel Duyuru Gazetesi, 25. yıl dolayısıyla bir gece organize etti. Gecede, İstanbul Anadolu Yakası bölgesine değer katan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılım gösterdiği programda şehit aileleri, gaziler, okul müdürleri, dünya çapında dereceye giren sporcular, hayırsever sanayici ve iş adamları, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine plaket takdim edildi. Gecede İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Muhabiri Halit Arslan'a da bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim edildi. Halit Arslan'a plaketini Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş takdim etti.


Başkan Ahmet Cin'den millet bahçesi müjdesi


Programda konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "285 bin metrekarelik bir millet bahçemiz var şu an da bitti, toparlandı. İnşallah ay sonuna itibari ile tamamen orası hazır hale gelmiş olacak. Oradan gece geçerseniz gece aydınlatmasını görürsünüz İnşallah Pendiğimize kazandırılmış çok önemli bir gezi alanı ve sosyal alanların olduğu mekan şekline dönüştüreceğiz. Seçimden öncesinde söz verdiğimiz bir kaç tane konu vardı. Batı planlarının geçmesi ile ilgili biliyorsunuz mahkeme iptal etmişti, batı planları şu an da hazırlanmış ve hazır halde rahatlıkla bina inşaat yapılabilir. Taşlıbayır diye tabir ettiğimiz Orta mahalle ve Dumlupınar mahallelerinde dönüşümle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılarla ilgili oradaki vatandaşlarımızın bizzat bizden talepleri vardı. TOKİ'nin buraya gelip dönüşümünü sağlaması ile ilgili şu an da TOKİ ile görüşmelerimiz, bakanlıkla ilgili görüşmemizi bitirdik. Onaylar geldi, şu an da ilk etap olarak üçte biri oranında bir yüz ölçümünden başlamak suretiyle orada TOKİ hızlı bir şekilde dönüşümü başlatmış olacak. Gerçekten ilkeli bir duruşu olan duyuru gazetesine yirmi beşinci yılını tebrik ediyorum. Nice yirmi beş yıllara diye temennimi iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Cin, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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