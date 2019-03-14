Pendik'te Boş Bir Arazide Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu Yakınları, cesedi bulunan kayıp adamı 5 gündür arıyorduİSTANBUL – İstanbul Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
Pendik
'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu
Yakınları, cesedi bulunan kayıp adamı 5 gündür arıyordu
İSTANBUL – İstanbul
Pendik'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından 5 gündür aranan Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Yayalar
Mahallesi Çiftlik
Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan'a ait olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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