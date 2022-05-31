Pendik'te boş gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te boş gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

31.05.2022 10:21
Pendik'te boş gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te kentsel dönüşüm için boşaltılan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te kentsel dönüşüm için boşaltılan gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orta Mahalle Kubbe Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşümdeki tek katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar balkonlarından hortumla su tutarak yangının kendi evlerine sıçmasını engellemeye çalıştı.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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Kaynak: AA

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