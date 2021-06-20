PENDİK'TE BOŞALTILAN BİNADAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR - Son Dakika

İSTANBUL'da dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar oluştuğu gerekçesiyle boşaltılan Pendik'teki 4 katlı binada güvenlik önlemleri sürerken, binaya kimse sokulmadı. Bina sakinlerinden Süleyman Koçak, "Daha önceki çatlağı da bina sahibine söyledik. 'Bir şey olmaz' dedi. Zaten bu depremden sonra da genişledi çatlak. Benim oturduğum katın üzerine 3 kat çekme kat yapılmış. Yani sonradan ek yapılmış" dedi. İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada hasar oluşmuş, binada yaşayanlar dün tahliye edilmişti. Yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen ve 4 ailenin oturduğu binada güvenlik önlemleri bugün de sürdü. Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binaya hiç kimse sokulmadı.

"BİNA SAHİBİNE SÖYLEDİK; 'BİR ŞEY OLMAZ' DEDİ"

Binanın durumunu öğrenmek için sokağa gelen bina sakinlerinden Süleyman Koçak, "Dün deprem olduğunda ben Kadıköy'de iş yerindeydim. Eşim beni aradı, çatlakların daha da genişlediğini söyledi. Ben de yetkililere durumu haberdar ettim. Onlar da gelip baktılar. Daha önce bir çatlak vardı. Depremden sonra daha da genişledi. Diğer dairelere sorduğumuzda dairelerin durumu iyi diyorlar. Yani hiç kimse kabullenmiyor. Binanın sağlık durumu iyi değil" dedi. Ev sahibine binanın durumunu daha önce de ilettiklerini dile getiren Koçak, "Daha önceki çatlağı da bina sahibine söyledik. 'Bir şey olmaz' dedi. Zaten bu depremden sonra da genişledi çatlak. Ben bir daha dönmem binaya, ev arıyorum. Ben ilk katta oturuyorum. Benim oturduğum katın üzerine 3 kat çekme kat yapılmış. Yani sonradan ek yapılmış" ifadelerini kullandı.