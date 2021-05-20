Pendik'te çaldıkları otomobili iterek böyle götürdüler - Son Dakika

PENDİK'te park halindeki otomobili çalan şüphelilerden 2'si yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, şüphelilerin çaldıkları otomobili iterek götürmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Pendik'te 14 Mayıs'da saat 19.00'da bir bina önünden park halinde bulunan otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Otomobili çaldığı belirlenen şüphelilerden kimlik bilgileri tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan hakkında işlem yapıldığı belirlenen Ü.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli Ü.G. 17 Mayıs Pazartesi günü evinde, 18 yaşından küçük diğer şüpheli Y.B. ise evinin önünde yakalandı. Otomobil ise Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde park halinde bulundu. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin aynı gün 2 kez "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarının faili oldukları da belirlendi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli Y.B. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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