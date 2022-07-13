Kazada, motokurye ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanarak yola savrulan motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı motokurye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan şüpheli şahısların ise olay yerinden kaçmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakaladığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Yolu, havalimanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobili çalan 3 şahıs, çalıntı araçla polislerden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen şahıslar, seyir halindeki motosikletli kuryeye çarptı. Ardından çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hırsızlık şüphelisi, demir bariyerlere girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Pendik, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pendik'te çaldıkları otomobille kaçarken dehşet saçtılar - Son Dakika

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