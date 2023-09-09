Pendik'te Camide Kavga Çıktı - Son Dakika

Pendik'te Camide Kavga Çıktı

Son Güncelleme: 09.09.2023 10:27

Pendik'te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü. Cami içerisinde çıkan kavga cemaatin araya girmesiyle son buldu.

Pendik'te bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası böldü. Cami içerisinde çıkan kavga cemaatin araya girmesiyle son buldu.

ÖF SAFTAKİ KİŞİYE TOKAT ATTI

Geçtiğimiz gün Pendik'te bir camide meydana gelen olayda cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı. Tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışan şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Camide Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Camide Kavga Çıktı - Son Dakika
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