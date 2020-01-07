Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

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Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi
6 saat önce
Kemikli deresinden detaylar Limandan detaylar İSTANBUL - Aralıksız süren yağışlardan dolayı, Pendik'te Kemikli deresinin taşıdığı çamurlu yağmur suları limandan denize dökülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:47 Kaynak: AA
Kemikli deresinden detaylar
Limandan detaylar İSTANBUL - Aralıksız süren yağışlardan dolayı, Pendik'te Kemikli deresinin taşıdığı çamurlu yağmur suları limandan denize dökülüyor.
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