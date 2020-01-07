Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi

6 saat önce

Kemikli deresinden detaylar Limandan detaylar İSTANBUL - Aralıksız süren yağışlardan dolayı, Pendik'te Kemikli deresinin taşıdığı çamurlu yağmur suları limandan denize dökülüyor.

Kemikli deresinden detaylar

Limandan detaylar İSTANBUL - Aralıksız süren yağışlardan dolayı, Pendik'te Kemikli deresinin taşıdığı çamurlu yağmur suları limandan denize dökülüyor.

Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:47 Kaynak: AA
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