Pendik'te çatı yangını
6 saat önce
Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesindeki 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin daha fazla ilerlemeden söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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