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Pendik'te çatı yangını

6 saat önce

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesindeki 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin daha fazla ilerlemeden söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Pendik'te çatı yangını

Esenler, Pendik, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:55 Kaynak: AA
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