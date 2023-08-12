Pendik'te Çay Ocağı İşleten Kişi Siyanür İçti - Son Dakika
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Pendik'te Çay Ocağı İşleten Kişi Siyanür İçti

Son Güncelleme: 12.08.2023 09:38

İstanbul Pendik'te çay ocağı işleten bir kişi iddia göre siyanür içti. Kendini kaybeden adam kendi dükkanında kustu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine şikayet edilen adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İstanbul Pendik'te çay ocağı işleten ismi öğrenilemeyen bir kişi iddia göre siyanür içti. Kendini Kaybeden adam kendi dükkanında kustu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine şikayet edilen adam hastaneye kaldırıldı.

EKONOMİK SIKINTILAR YAŞIYORDU

İstanbul Pendik İlçesi'nin Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi üzerinde bir çay ocağı işletmeciliği yapan bir dükkanda yaşanan olayda iddiaya göre Pendik'te daha önce kuyumculuk yapan ve ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan ismi öğrenilemeyen adam çay ocağı işletmeciliği yapıyordu. Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam bayıldı.

ÇAY OCAĞI MÜHÜRLENDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık, kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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Kaynarca, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Çay Ocağı İşleten Kişi Siyanür İçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Çay Ocağı İşleten Kişi Siyanür İçti - Son Dakika
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