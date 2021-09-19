PENDİK'TE ÇAY SATAN BÜFEDEN VİSKİ İSTEDİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 6 YARALI - Son Dakika

Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

PENDİK'te düğün çıkışında çay satan büfeden bir kişinin viski istemesiyle başlayan kavgada, cadde bir anda savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralanırken, polis grubu güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HERKES BİRBİRİNE GİRMİŞTİ VE TABURELERİ KULLANIYORLARDI"

Kavga sırasında iş yerinde bulunan bir çevre sakini, "Telefon tamir ediyordum. Gürültü üzerine dışarı çıktım. Çıktığımda herkes birbirine girmişti ve tabureleri kullanıyorlardı. Yaralananlar vardı" dedi. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına ve iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.