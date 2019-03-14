Pendik'te Ceset Bulundu
51 dakika önce
Pendik'te yakınları tarafından polise kayıp olduğu bildirilen şahsın cesedi boş arazide bulundu.
Pendik
'te yakınları tarafından polise kayıp olduğu bildirilen şahsın cesedi boş arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre Yayalar
Mahallesi Çiftlik
Yolu Caddesi'ndeki boş alanda oynayan çocuklar hareketsiz yatan şahsı fark etti.
Çocukların aileleri tarafından durumun polise bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Ceset üzerinden çıkan kimliğe göre şahsın 3 gün önce yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen Battal Özcan olduğu belirlendi. Haber verilen yakınları olay yerinde şahsı teşhis etti.
Özcan'ın cenazesi Kartal
Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:31 Kaynak: AA
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