Üye Girişi
Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama - Son Dakika

Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama

18.08.2021 20:54

- Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama Pendik'te çocuk gürültüsü sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada Murat Üstündağ'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama

İSTANBUL - Pendik'te çocuk gürültüsü sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada Murat Üstündağ'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te, 14 Ağustos günü iddiaya göre, çocuk gürültüsü yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada Murat Üstündağ pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan ve Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Arif S. ve babası Abdulkadir S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aralarında sorunlar olduğunu söyledi

Şüpheli Arif S. savcılıktaki ifadesinde, Murat Üstündağ ile aralarında sorunlar yaşandığını ve olay günü Üstündağ'ın araçlarının yanına geldiğini anlatarak, "Murat Üstündağ bana küfür etmeye başladı. Dikiz aynasından belinden siyah bir şey çıkardığını gördüm. Babama söyledim. Biz tartışırken babam çıkmak istedi ancak izin vermedim. Silahı gördükten sonra babam kendi imkanıyla aracın sürgülü kapısını açtı ve Murat Üstündağ'a doğru birkaç el ateş etti. Kapıyı açtığında zaten Murat Üstündağ zaten karşısındaydı ve babama doğru yönelmişti. Olay yerinden babamla birlikte kaçtım. Güvenliğimizi ve diğer aile üyelerinin güvenliğini sağlamak için Ankara'ya gitmeye karar verdim. Daha sonra teslim olacaktım" dedi.

"Kendimi ve çocuğumu korumak için ateş ettim"

Şüphelilerden Abdülkadir S. ise, Murat Üstündağ ile ailesinin kendilerini ve diğer komşularını rahatsız ettiklerini, bu nedenle taşınmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yük indiren aracı bekledik. Evimizin önünde aynı zamanda Murat Üstündağ'ın evinin de bulunduğu binanın önünde durduk. Daha araçtan inmeden ölenin oğlu Yusuf aracın yanına gelerek oğluma yumruk atmaya başladı. Murat Üstündağ eşimi ve çocuklarımı kastederek oğluma küfürler etti. Murat Üstündağ'ın elini beline atarak siyah renkli bir tabanca çıkarmaya çalıştığını gördüm. Ben de araçta bulunan tüfek ile kendisine doğru birkaç el ateş ettim. Ben ve oğlum, Murat Üstündağ ve ailesine zarar vermek için oraya gitmedik. Olay kendiliğinden ve karşı tarafın kışkırtmasıyla gerçekleşti. Kendimi ve çocuğumu korumak için ateş etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Tutuklandılar

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif S. ve Abdulkadir S., "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Arif S. ve Abdulkadir S.'nın "kasten öldürme" tutuklanmalarına hükmetti.

Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama
Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama
Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama
Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama

Anadolu Adliyesi, Kocaeli, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı 21:36 Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 21:07 Ülkeden kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Paralar uçağa sığmadı" iddialarını yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi 20:48 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor 20:09 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı 19:39 Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Mehmet Ceyhan'dan kendisine 18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor 17:27 Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti 17:20 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti

Son Dakika Haberleri
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
17:58 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
17:50 Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
17:41 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz         
21:37
Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı         
21:31
Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu Uçağın iniş takımına tutunarak metrelerce yükseklikten düşenlerin kimliği belli oldu         
21:04
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı         
20:42
İYİ Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kadın kullanıcıya tepki çeken yanıt: Cevap hakkımı birebir kullanmak isterim İYİ Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kadın kullanıcıya tepki çeken yanıt: Cevap hakkımı birebir kullanmak isterim         
20:06
Ali Babacan'ın Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim         
18:25
Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti         
17:59
3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi         
17:25
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Mavi bikinisiyle denizde şov yapan Hülya Avşar'ın fit görüntüsü beğeni topladı Mavi bikinisiyle denizde şov yapan Hülya Avşar'ın fit görüntüsü beğeni topladı         
12:14
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 21:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement