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Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davasında mütalaa

6 saat önce

Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Barış Balcı katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz alan H.D'nin ailesinin avukatı Cengiz Tayfur, mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda çocuğun yaralanmasının söz konusu silah ve mermiden kaynaklandığının net olarak izah edildiğini anlatarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise raporda, olayın yaralanma boyutunda kaldığının belirtildiğini, incelenen saçmanın sert bir cisme veya zemine çarparak deforme olduğu, daha sonra mağdurun vücuduna saplandığı yönünde tespit bulunduğunu öne sürerek, olay yeri inceleme raporu ile birlikte değerlendirildiğinde eylemin müvekkille ilgisinin olmadığının doğrulandığını savundu.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin mağdura yönelik silahla kasten yaralama suçuna uygun olduğunu belirterek, korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ettiğini, bu kapsamda "silahla kasten yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 2 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

-Olay

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış Balcı tutuklanmıştı. Sanık, 15 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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