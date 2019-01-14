Pendik'te Çocuk Parkında Ateş Açan Kişinin Davası

Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ile "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Balcı ile olayda yaralanan H.D. ve taraf avukatları katıldı. H.D'nin annesi Selinay ve babası Hasan D. de duruşmada hazır bulundu.



Kimlik tespiti yapılacağı sırada ayağa kalkmayan sanığa Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, "Ayakların sakat mı?" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra ayağa kalkan sanık Balcı, ortaokul mezunu olduğunu ve kuaförlük yaptığını söyledi.



Savunmasını yapan Balcı, olay tarihinde saat 04.30 sıralarında işten geldiğini belirterek, "Yatmıştım. Öğleye doğru yattığım odanın camı açıktı. Dışarıdan çocuk sesleri geliyordu. Camdan çocuklara 'Sessiz olun.' dedim ve tekrar yattım. Kurban Bayramı olduğu için ailem kurban kesmeye gitmişti. Evde yalnızdım. Daha sonra annem geldi ve beni uyandırdı. 'Bir çocuk vurulmuş sen mi yaptın?' dedi. 'Hayır.' dedim. Ben kesinlikle ateş ederek yaşı küçük mağduru yaralama ya da öldürmeye teşebbüs etmedim. Bizim evde tabanca ya da tüfek yoktu." diye konuştu.



Bu sırada Mahkeme Başkanı Kaya, sanığa "Neden seni suçluyorlar?" diye sordu.



Sanık Balcı ise "Ben cama çıkıp çocukları 'Sessiz olun.' diye ikaz ettiğim için çocuklar beni camda gördükleri için suçladılar. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.



Müşteki baba Hasan D. sanığı önceden tanımadığını ifade ederek, "Mağdur çocuğum ile beraber oyun oynayan çocukların anlatımları ve oturduğumuz sitedeki kamera kayıtlarından sanığın olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Çocuklar gürültü yaptığı için sanık kızıp ateş etmiştir. Şikayetçiyim." diye konuştu.



Anne Selinay D. ise olay tarihinde evinde olduğunu kaydederek, "Eşim kurban kesmeye gitmişti. Evde bebeğim ile ilgileniyordum. Bir süre sonra patlama gibi bir ses duydum. Sonra çocukların çığlık sesi geldi. H.D. vuruldu diye arkadaşları bağırmaya başladı. Arkadaşları çocuğumu apar topar bizim eve çıkardılar. Çocuğumun sırtından kan akıyordu. Karşı komşum kucakladığı gibi hastaneye götürdü. Kızım ile beraber oynayan çocuklar sanığın ateş ettiğini görmüşler. Sanık olay gününden önce de sitemizde oynayan çocukları gürültü yapıyor diye sürekli tehdit ediyormuş." ifadelerini kullandı.



Duruşmada daha sonra sanık Balcı'nın avukatı Aysel Dermencioğlu, yaşı küçük olan mağdur ve tanık çocukların pedagog eşliğinde kapalı yapılan oturumda dinlenilmesini talep etti.



Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı yapılmasına karar vererek, salonda bulunan izleyicileri dışarı çıkardı.



Kapalı yapılan duruşmada, mağdur H.D. ile olaya tanık olan 3 arkadaşının pedagog eşliğinde beyanlarının alındığı, mağdur H.D'nin beyanında kendisine ateş eden kişinin huzurda bulunan sanık olduğunu söylediği öğrenildi.



Mahkeme heyeti, mağdur H.D'nin ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma taleplerini kabul etti.



Dosya içeriğinde bulunan CD'lerin görüntü uzmanı bilirkişiye verilerek ayrıntılı rapor düzenlenmesinin istenmesine hükmeden heyet, olayın meydana geldiği yerde 25 Ocak'ta saat 10.00'da uzman teknik bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasını kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, sanık Barış Balcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



"Hak ettiği ceza neyse almasını istiyoruz"



Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Cengiz Tayfur, duruşmada hem mağdur H.D'nin hem de olaya şahit olan arkadaşlarının dinlenildiğini belirterek, "Şahit ve mağdur ifadeleri, olayda sanığın kusurlu olduğunu, oyun oynayan çocuklara hedef gözeterek ateş ettiğini ortaya koymaktadır bizim kanaatimizce." dedi.



Baba Hasan D. de sanığın cezasını çekmesini istediklerini belirterek, "Bu süreçte kızımızın ve bizlerin yaşadığını onların da yaşamasını istiyoruz. Yapan kişi 10 yaşında suçla tanışmış. Yaralama suçundan yargılanmış. Suç işleyen bir suç makinesinden bahsediyoruz. Aynı suçu 2 yıl sonra bizim kızımıza işledi. Bu gün çıkacak, 2 yıl sonra başka birisine aynı şekilde devam edecek. Yargılanıp cezasını almasını istiyoruz." dedi.



Anne Selinay D. "Aradan 5 ay geçti ama üzüntümüz hala devam ediyor. Bu kişinin hak ettiği ceza neyse almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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