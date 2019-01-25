Pendik'te Çocuk Parkında Ateş Açan Kişinin Davası

Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu sanık Barış Balcı'nın yargılandığı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.

Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu sanık Barış Balcı'nın yargılandığı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.





Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, davanın 14 Ocak'ta görülen ilk celsesinde verdiği ara karar gereği, olayın meydana geldiği Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak'ta bulunan çocuk parkında keşif yapıldı.



Keşife, mahkeme heyeti, duruşma savcısı, taraf avukatları ve 3 kişilik bilirkişi heyeti katıldı. Keşif sırasında olayda yaralanan 7 yaşındaki H.D. ile annesi Selinay ve babası Hasan D. de hazır bulundu.





Mahkeme heyeti, çocuk parkı ile sanığın ateş ettiği iddia edilen dairedeki incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.





Keşif öncesinde gazetecilere konuşan H.D, "Çat diye büyük bir ses duydum. Döndüm, elinde siyah bir şey olan adam gördüm. Önce camı kapattı, sonra perdeyi kapattı. Kan gördüm." dedi.





Duyduğu sesten sonra arkadaşlarının korkup kaçtığını anlatan H.D, "Anneme, beni vurdular dedim. Annem de taş attıklarını sandı." diye konuştu.





Olaydan sonra parka pek çıkmadığını söyleyen H.D, "Buraya geldiğim zaman sanki onu görüyorum." dedi.





Baba Hasan D. de, "Şu an olay yerinde inceleme yapılıyor. Silahın ateşlendiği yer ile çocuğumun vurulduğu yerin doğrultusu alınıyor. Heyet zanlının ateş ettiği evde de inceleme yapıyor. Çocuğun vuruluş anı zaten belli. Açıkçası suçlu belli. Karar bekliyoruz. Çocuğum ilk zamanlar parka gitmeye korkuyordu. Psikolojisi bozuldu. Zanlının da bu ilk suçu değil. İki yıl önce yaralamadan yargılanmış. Karşımızda bir suç makinesi var. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



İddianameden





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Barış Balcı'nın, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor

Number1 İflas Haberlerini Yalanladı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama