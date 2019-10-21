Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 6 YARALI
Son Dakika Güncel PENDİK'TE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 6 YARALI

PENDİK'TE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 6 YARALI

6 dakika önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAPendik'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı.

PENDİK'TE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 6 YARALI, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i tabanca, 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler ile yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aynı sitede oturan Bulut ile Çakır aileleri arasında, gündüz çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tuncay Ç. silahla, Hikmet B., Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A., Birkan K. de bıçakla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

YARALILAR KAMERADA

Kavgada ayağından yaralananların kaçma anları ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kavgada yaralananlar

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları


Pendik, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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