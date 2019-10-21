Son Dakika Haberleri: Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı

1 saat önce

PENDİK'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı.

Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı, System.String[]
PENDİK'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i tabanca, 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler ile yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aynı sitede oturan Bulut ile Çakır aileleri arasında, gündüz çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tuncay Ç. silahla, Hikmet B., Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A., Birkan K. de bıçakla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

YARALILAR KAMERADAKavgada ayağından yaralananların kaçma anları ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Yenişehir, kavga, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu
Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı, 6 kişi yaralandı Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski AK Parti Milletvekili Miroğlu ile CHP'li Atıcı canlı yayında birbirine girdi: Esed'in ordusunda bir subay olursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 01:18:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]