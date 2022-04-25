Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu - Son Dakika
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Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu

25.04.2022 13:49
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu

Pendik'te bulunan ormanlık alana çuvallar içerisinde soğanlar atılmış halde bulundu.

Pendik'te bulunan ormanlık alana çuvallar içerisinde soğanlar atılmış halde bulundu. Orman içerisindeki toprak yolun kenarına atılan soğanların bazıları köylüler tarafından götürüldü. Ormanlık alanda bulunan soğanlar ise çürümeye başladı.

Pendik Kurna Köy'de bulunan ormanlık alana çuvallarla atılmış halde çürümeye terk edilmiş soğanlar bulundu. İddiaya göre, pahalıya satmak için stok yapan satıcıların soğanların filizlenmesi üzerine soğanları ormanlık alana attıkları belirtildi. Ormanlık alana atılan ve 50 kilogramlık çuvallar içerisinde bulunan soğanların bazıları köylüler tarafından götürüldü. Götürülmeyen çuval çuval soğanlar ise çürümeye terk edildi. Satılmayarak Soğanların ormanlık alana atılmasına köylüler tepki gösterdi.

Kurna Köy sakinlerinden Celal Yıldırım, "Mühim olan bunu atacağına ucuza vermek 10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin. Hem milli olarak bir zarar yaşamayız hem de vatandaş uygun fiyatla almış olur. Bu insanlık dışı bir durum, atanı sahibini görsem gırtlağını sıkarım. Bu çok acı bir durum. Ben geçen gün kilosunu 9 TL ye soğan aldım yazık günah değil mi, atmanın ne kıymeti var, malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar. Şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu şu vaziyeti görünce bunu yapana insan diyemem. Bedavaya değil en azından 1,2 TL'ye versen köylüye, köylü bunu değerlendirir nasıl alır 2 TL'ye soğanı diker çoğaltır" dedi. - İSTANBUL

Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu
Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu

YORUMLAR
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Türk Lirası, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te çuval çuval soğan, ormana atılmış halde bulundu - Son Dakika


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