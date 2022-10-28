Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: "Beni 25 dakika boyunca dövdü"

Pendik'te erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kız yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren Tuana Koyun, "25 dakika boyunca beni dövdü. Aşağı indirirken de asansörde her katta durarak dövmeye devam etti" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Tuana Koyun (21) isimli kadın, saat 22.30 sıralarında erkek arkadaşı olan Gökhan B.'nin bir sitede bulunan evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Gökhan B. genç kadını darp ettikten sonra dışarı çıkarmak için asansöre bindirdi. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., yeniden kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gökhan B., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, hastanedeki tedavisi tamamlanan genç kadın yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

"25 dakika boyunca beni dövdü"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan darp mağduru Tuana Koyun, "2 gün önce erkek arkadaşımın evine gitmiştim. Kendisi evde yoktu, adamı vardı. Gökhan'ın nerede olduğunu sordum. Yaklaşık 15 dakika sonra Gökhan eve girdi. İçeri girer girmez beni darp etmeye başladı. 25 dakika boyunca beni dövdü. Aşağı indirirken de asansörde her katta durarak dövmeye devam etti. Ölüyorum zannettim. Bir süre sonra da bilincim kapandı. Son duyduğum şey 'seni öldüreceğim, annen bile mezarını bulamayacak' oldu. Kendisinden şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı istedik. Olay sonrası beni evimin önüne atıyor. Buradan beni ambulans alarak hastaneye götürüyor. Daha önce de bu ve benzeri olayları yaşamıştık ama bu çok farklı oldu" dedi. - İSTANBUL