Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: "Beni 25 dakika boyunca dövdü" - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: "Beni 25 dakika boyunca dövdü"

28.10.2022 14:58
Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: "Beni 25 dakika boyunca dövdü"

Pendik'te erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kız yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

Pendik'te erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kız yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren Tuana Koyun, "25 dakika boyunca beni dövdü. Aşağı indirirken de asansörde her katta durarak dövmeye devam etti" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Tuana Koyun (21) isimli kadın, saat 22.30 sıralarında erkek arkadaşı olan Gökhan B.'nin bir sitede bulunan evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Gökhan B. genç kadını darp ettikten sonra dışarı çıkarmak için asansöre bindirdi. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., yeniden kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gökhan B., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, hastanedeki tedavisi tamamlanan genç kadın yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

"25 dakika boyunca beni dövdü"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan darp mağduru Tuana Koyun, "2 gün önce erkek arkadaşımın evine gitmiştim. Kendisi evde yoktu, adamı vardı. Gökhan'ın nerede olduğunu sordum. Yaklaşık 15 dakika sonra Gökhan eve girdi. İçeri girer girmez beni darp etmeye başladı. 25 dakika boyunca beni dövdü. Aşağı indirirken de asansörde her katta durarak dövmeye devam etti. Ölüyorum zannettim. Bir süre sonra da bilincim kapandı. Son duyduğum şey 'seni öldüreceğim, annen bile mezarını bulamayacak' oldu. Kendisinden şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı istedik. Olay sonrası beni evimin önüne atıyor. Buradan beni ambulans alarak hastaneye götürüyor. Daha önce de bu ve benzeri olayları yaşamıştık ama bu çok farklı oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: 'Beni 25 dakika boyunca dövdü' Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: 'Beni 25 dakika boyunca dövdü' Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: 'Beni 25 dakika boyunca dövdü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran ABD'li kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Çocuk yapmaya devam edeceğim
15:00 TÜSİAD Başkanı Turan'dan asgari ücret sözleri: Günün koşullarına göre ayarlama yapılacak, revizyonlar da yapılabilir
14:50 Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası için tarih verdi
14:35 Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi
14:37 Avrupa Birliği'nden iklim değişikliğiyle mücadelede sert hamleler geliyor! Avrupa'da benzin ve dizel araçların kullanımı yasaklanıyor
13:58 ABD'de vahşet! Evden çıkmak istemeyen kiracı, ev sahibini parçalayıp buzluğa koydu
13:43 2024'ten itibaren geçerli olacak! Otomobillere alkol kilidi zorunluluğu geliyor
13:29 Elon Musk'ın kovduğu Twitter CEO'su Agrawal, 42 milyon dolar tazminat alacak
12:35 Hakan Peker'in "Vazgeçen Ben Değildim" şarkısının klibinde rol alan güzel ismin son görüntüsü ortaya çıktı
10:58 İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye'yi küresel bir aktör olarak görüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 15:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te darp edilerek bayıltılan genç kız konuştu: "Beni 25 dakika boyunca dövdü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement