Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

27.02.2022 14:42

Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti Pendik'te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - Pendik'te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem'i mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurararak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve girem yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.

Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti
Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti
Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

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İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ Son dakika haber | PENDİK'TE EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Nihat Erdem, Orhangazi, İntihar, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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