Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE DEHŞET EVİ: KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son Dakika Güncel PENDİK'TE DEHŞET EVİ: KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

PENDİK'TE DEHŞET EVİ: KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

1 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DhaPendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi.

PENDİK'TE DEHŞET EVİ: KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntüler

-Ölenlerin resimleri


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
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