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Pendik'te dehşet: Kız arkadaşını silahla öldürdü ardından intihar etti

27 dakika önce

İstanbul Pendik'te bir kişi, kız arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü ardından intihar etti.

Pendik'te dehşet: Kız arkadaşını silahla öldürdü ardından intihar etti, System.String[]
İstanbul Pendik'te bir kişi, kız arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü ardından intihar etti. Dehşet verici olay, komşuların evden gelen pis kokular üzerine polise ihbarda bulunmasıyla 2 gün sonra ortaya çıktı. İddiaya göre, Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü Yalçın K. (26) adlı şahıs, kız arkadaşı Firdevs S.'yi (29) henüz bilinmeyen bir sebeple başından silahla vurarak öldürdü. Yalçın K. daha sonra kendi bileklerini jiletle kesti. Öldürdüğü kız arkadaşının cesedinin yanına giden şahıs, silahını bu kez kendi şakağına dayayarak tetiğe bastı. Olayın yaşandığı evden gelen pis kokuları fark eden komşular olaydan 2 gün sonra durumu polise bildirdi. Komşuların ihbarda bulunmasıyla eve giren polis ekipleri dehşet manzarayla karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Pendik, Güncel
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