Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı

19.12.2020 03:59
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... PENDİK'te kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya başladı.

PENDİK'te kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya başladı. Polisten kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda, silah ve uyuşturucu madde bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Pendik Hukukçular Caddesi üzerinde yaşandı. Ersin D., kullandığı 34 BHS 941 plakalı otomobil ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanan denetim noktasında, polisin 'dur' ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Otomobili kovalayan polis ekipleri, aracı Hukukçular caddesi üzerinde sıkıştırdı. Ani manevra yapmak isteyen sürücünün otomobili, yan kayarak yol kenarındaki oto galerinin parkına girdi. Park halindeki sıfır bir otomobile çarpıp duran otomobilin içindeki 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaza yapan otomobilde yapılan aramalarda, bir adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, polisten kaçan otomobilin yan döndükten sonra kayarak oto galeride bulunan park halindeki sıfır otomobile çarpması kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilin etrafını saran polis ekiplerinin, otomobildeki kişileri kıskıvrak yakaladıkları anlar yer alıyor.

OLAY SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDAAyrıca, kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobildeki kişilerin polis tarafından çıkarılarak yere yatırılması ve daha sonra yapılan üst aramaları görülüyor.

OTO GALERİNİN SAHİBİ KONUŞTU

Kazanın yaşandığı, oto galerinin sahibi Hüseyin Türkyılmaz yaşananlarla ilgili olarak, "Memur arkadaşlar, zanlı arkadaşın arabasını kovalarken, arabayı kaydırması sonucu bizim otoparktaki aracımıza vurarak, maddi hasar oluşturdu bize. Allah'tan memur arkadaşlar yakaladılar da kaçamadılar. Bize bilgi verdiler, gerekli işlemleri yapıyorlar şu an. Galerideki sıfır aracımıza vurdu. Allah'tan bir tanesine denk geldi" şeklinde konuştu.


Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı
Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı

Otomobil, Pendik, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pendik'te denetim noktasından kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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