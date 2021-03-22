PENDİK'TE DENETİM NOKTASINDAN KAÇAN İKİ SÜRÜCÜ DE EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI - Son Dakika

PENDİK'te sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde polisin denetim yaptığı noktada 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobildeki 4 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Her iki araç sürücüsünün de ehliyetsiz ve alkollü oldukları belirlenirken, kısıtlamada dışarı çıkabilmek için izin belgelerinin de olmadığı anlaşıldı. Araçları trafikten men edilen 2 sürücü hakkında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılırken, kısıtlamada dışarı çıktıkları için 4'ü için de idari para cezası uygulandı.

Olay, geçen cuma sabaha karşı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde Kaynarca Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Pendik Köprüsü girişinde bulunan denetim noktasına yaklaşan 2 otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak, araçlarıyla kaçmaya başladı.

KAPATILAN CADDEYE GİRİNCE YAKALANDILAR

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobillerden biri İbni Sina Caddesi üzerinde sıkıştırılarak durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi kelepçelenerek polis aracına alındı. Polis ekiplerinin otomobil içinde arama yaptığı sırada, kaçan diğer otomobil sürücüsü de yanlışlıkla aynı caddeye girdi. Bu otomobildeki 2 kişi de yakalandı. Her iki otomobilde bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yapılan incelemede sürücülerin, sürücü belgelerinin olmadığı ve yapılan alkol testinde alkollü oldukları anlaşıldı. İzin belgeleri de olmadığı halde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, DÖRT KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Her iki otomobil de trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücüler hakkında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 4 kişiye idari para cezası kesildi.