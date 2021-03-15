Pendik'te deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka çevredekileri rahatsız etti - Son Dakika

Pendik sahilinde deniz üzerindeki köpük benzeri bir tabaka çevredekileri rahatsız etti.

Sahile gelen vatandaşlar karşılaştıkları görüntü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, benzer görüntülerin Kartal ve Tuzla sahillerinde de görüldüğü öğrenildi.

Pendik'teki görüntüyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan gemi kaptanı Hasan Bayram, "Bunun sintine tanklarına alınıp depolanması lazım veya elyaflarla buranın temizlenmesi lazım. Bu madde genelde römorkörlerde veya yangın söndürme sistemlerinde kullanılıyor. Süresi bittiği zaman denize basılmaması lazım bunların, sahilde tanklara basılması lazım. Bu bir kimyasaldır, köpüktür, yangın söndürmede kullanılır." ifadelerini kullandı.