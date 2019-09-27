Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.

Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştuğu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.

Görüntü Dökümü

-Binadan görüntü

-Çatlaklardan görüntü

-Genel ve detay