Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi
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Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAİstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.
Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştuğu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.
Görüntü Dökümü
-Binadan görüntü
-Çatlaklardan görüntü
-Genel ve detay
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