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Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

1 saat önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAİstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle kolonlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı.

Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştuğu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak mühürlendi.

Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

İstanbul, Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:29 Kaynak: DHA
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