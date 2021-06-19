Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremde, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremde, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. Alınan bilgiye göre, Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi. Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu. Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi. Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

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