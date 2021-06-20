Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu. Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.

ÇATLAKLAR DEPREMİN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.