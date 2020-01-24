PENDİK'TE DEVRİYE ARACINI DURDURAN ŞÜPHELİ POLİSİ BIÇAKLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE DEVRİYE ARACINI DURDURAN ŞÜPHELİ POLİSİ BIÇAKLADI - Son Dakika

PENDİK'TE DEVRİYE ARACINI DURDURAN ŞÜPHELİ POLİSİ BIÇAKLADI

6 saat önce

PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. isimli kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru Turan C.'yi bıçaklayarak, karnından yaraladı.

PENDİK'TE DEVRİYE ARACINI DURDURAN ŞÜPHELİ POLİSİ BIÇAKLADI, System.String[]
PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. isimli kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru Turan C.'yi bıçaklayarak, karnından yaraladı.

Olay,  saat 14.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. (39) isimli kişi devriye görevi yapan polis ekibini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine araçtan inen polis memuru Turan C., Mustafa D.'ye müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında Mustafa D. elinde bulunan bıçağı sallayarak polisi karnından hafif şekilde yaraladı.  Turan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa D. gözaltına alındı. Mustafa D.'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kumar oynamaktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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