Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı.

18.04.2023 10:35

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştıktan sonra fırına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
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