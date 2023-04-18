Araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil fırına girdi! Kazada 5 kişi yaralandı.

6'lı Masa'ya nasıl döndü? Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla bu 2 soruyu sormuş

Kaza, saat 22.00 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.