Pendik'te doktoru darp eden şüpheliye 1 yıl 6 ay hapis talebi - Son Dakika

Pendik'te doktoru darp eden şüpheliye 1 yıl 6 ay hapis talebi

İSTANBUL - Pendik'te doktor Esma D.'nin saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 17 Kasım'da görev yapan doktor Esma D.'ninsaçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.İ.hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"40 saniye boyunca saçlarını bırakmadı"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli M.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, müşteki Esma D.'nin Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı anlatıldı. Şüpheli M.İ.'nin 17 Kasım 2021 tarihinde L.Ç. isimli bir şahısla olaya ilişkin adli rapor aldırılmak üzere Pendik Devlet Hastanesi'ne polis nezaretinde götürüldüğü, müşahede odasına alınan şüphelinin kolundan damar yolu açıldığı belirtildi. Saat 04.53 sıralarında alkollü de olan şüphelinin kolundaki damar yolunu çıkartarak müşteki doktor Esma D.'ye arkadan saldırdığı, müştekinin saçlarını eline doladığı ve yaklaşık 40 saniye boyunca çevredekilerin müdahalesine rağmen şüphelinin eylemine devam ettiği kaydedildi. Olayda saldırıya uğrayan doktorun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

1 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli M.İ.'nin, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Tutuklama nedeni varsayılan suçlardan"

Öte yandan iddianamede, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 12. Ek maddesine göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan olduğu kaydedildi. İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor Esma D., 17 Kasım'da M.İ. isimli bir kadının saldırına uğradı. Genç doktorun saçlarını çeken saldırgan, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla ayrıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.İ., "Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım. Doktor hanımın, 'bu serumu çıkarmış, ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam bilemiyorum" şeklinde savunma yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklandı.