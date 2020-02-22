PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI - Son Dakika

PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI

7 saat önce

PENDİK'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI, System.String[]

PENDİK'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

Kaza Pendik Aydos Yolunda meyrana geldi . Arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yapmaya başladı. Kamera kayıttayken arkadan gelen sürücü de drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza anı sırasında konuşmalarda kayıtlara yansıdı. Drift atarak ilerleyen araçtaki kişinin "Çok hızlı, kaza yapacak" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-kaza anı


Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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