PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI - Son Dakika
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PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

04.04.2022 15:45

PENDİK'te otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

PENDİK'te otomobiliyle drift yapan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan S.K.'ya 9 bin 321 para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Pendik'te aracıyla drift yapan S.K., görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, paylaşım üzerine harekete geçti. Sürücü S.K. yakalandı. S.K.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken aracı da 2 ay boyunca trafikten menedildi. S.K. "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.

PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
PENDİK'TE DRİFT YAPTI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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Kaynak: DHA

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