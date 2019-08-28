Son Dakika Haberleri: Pendik'te drone ile trafik denetimi
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Pendik'te drone ile trafik denetimi

2 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.

Pendik'te drone ile trafik denetimi, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere 'Emniyet Kemeri', 'Şerit İhlali' ve 'Cep Telefonu'yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira  ceza yazıldı.

Görüntü Dökümü:
- Polis ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin araçları çevirmesi
-sürücülere ceza yazılması
-polis dronundan görüntü
-genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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