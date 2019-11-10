Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE DÜĞÜN DAVETLİSİ BABA VE İKİ OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son Dakika Güncel PENDİK'TE DÜĞÜN DAVETLİSİ BABA VE İKİ OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

PENDİK'TE DÜĞÜN DAVETLİSİ BABA VE İKİ OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

6 saat önce

*Baba ve iki oğluna silahlı saldırı*Bir oğul hayatını kaybetti.

PENDİK'TE DÜĞÜN DAVETLİSİ BABA VE İKİ OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI, System.String[]

*Baba ve iki oğluna silahlı saldırı

*Bir oğul hayatını kaybetti. Baba ve diğer oğlu yaralandı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul, DHA

PENDİK'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan kardeşi Murat ve babası İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Caddedeki mermi kovanları

-Sokak düğününden görüntüler

-Marmara hastanesinden görüntüler

-Şenol Kara'nın fotoğrafları

-Şenol Kara ve İlyas Kara'nın birlikte fotoğrafı

-Genel ve detay


Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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