PENDİK'TE DÜĞÜN SALONUNA SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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PENDİK'TE DÜĞÜN SALONUNA SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

23.07.2022 11:00
PENDİK'TE DÜĞÜN SALONUNA SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

PENDİK'te verdikleri kaporayı geri alamadıkları için düğün salonuna kurşun yağdıran Y.G. (25) ile nişanlısı Ş.A. (23) gözaltına alındı.

PENDİK'te verdikleri kaporayı geri alamadıkları için düğün salonuna kurşun yağdıran Y.G. (25) ile nişanlısı Ş.A. (23) gözaltına alındı. Olayda Ş.A.'nın düğün salonu sahibi S.A.'nın belinden tabancasını alarak dışarı çıktığı ve salona doğru defalarca ateş ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Bora Sokak üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; Kasım 2021 tarihinde düğün için salonla anlaşan çiftten Y.G., düğünden 25 gün önce cezaevine girince düğün ertelendi. Y.G. hapisten çıktıktan sonra nişanlısı Ş.A.'yı da alarak düğün salona gitti ve ödedikleri kaporayı geri istedi. Bunun üzerine düğün sahibi salonu sahipleri ile çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Daha sonra çift kurusıkı tabancayla salona ateş açtı. Olayda ölen ya da olmazken, kurşunların isabet ettiği düğün salonunda ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıda çifti yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını şeritle kapatarak incelemede bulundu. İncelemelerde, yerde çok sayıda kovan olduğu görüldü. Saldırıda bulunan kişinin salona ateş açtığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Polisin yaptığı incelemelerde Ş.A.'nın düğün salonu sahibi S.A.'nın belindeki tabancayı aldığı, tabancayla düğün salonuna doğru ateş ettiği bunun üzerine S.A.'nın yeğeni M.A.'nın (31) da yine kurusıkı tabancayla çifte karşılık verdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE DÜĞÜN SALONUNA SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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