Son Dakika Haberleri: Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika Yerel Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı Husumetli iki grubun çatışması kanlı bittiİSTANBUL - Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı.

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Husumetli iki grubun çatışması kanlı bitti

İSTANBUL - Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda bir baba ve 2 oğlu yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'teki Yeni Asır Caddesi'nde yapılan bir düğüne katılan grubun, Çayırova'dan gelen ve daha önceden husumetli oldukları başka bir grupla karşılaşması nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Çayırova'dan gelen gruba, diğer grup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralıların bir baba ve 2 oğlu oldukları öğrenildi.

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Çayırova, Pendik, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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