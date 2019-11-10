Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son Dakika Güncel PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

6 saat önce

Murat KORKMAZ/ İstanbul/DHAPendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu.

PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul/DHA

Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Caddedeki mermi kovanları

-Sokak düğününden görüntüler

-Marmara hastanesinden görüntüler

-Genel ve detay


İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
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