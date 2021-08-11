Üye Girişi
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın

11.08.2021 06:24

Son dakika haberleri... Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi sokak üzerinde bulunan duşa kabin imalathanesinde yangın çıktı.

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi sokak üzerinde bulunan duşa kabin imalathanesinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi Caddesi üzerinden bulunan Duşa kabin imalathanesinde meydana geldi. Çevrede bulunan binaların duman altından kalması ile fark edilen yangın yerine vatandaşın ihbarı sonrası çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duşa kabin imalathanesinde başlayan yangın çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramamamı için itfaiye ekipleri iş yerinin duvarını balyoz ile kırarak müdahale etti. Yangın, çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Uzun süre devam eden soğutma ve duman tahliyesinin ardından ilk belirlemelere göre; yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken duşa kabil imarethanesinde büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın

İtfaiye, Pendik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!
Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım 21:51 Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi 20:41 Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti 20:09 Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu 19:00 Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü 17:32 MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Tehlikeli gerginlik! Başkent'te Suriyeli grubun 2 Türk'ü bıçakladığı iddiası mahalleyi sokağa döktü Tehlikeli gerginlik! Başkent'te Suriyeli grubun 2 Türk'ü bıçakladığı iddiası mahalleyi sokağa döktü         
01:15
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti         
00:00
Eda Nur'un Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım         
22:06
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü         
19:33
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 07:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement